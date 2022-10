Kulutused meelelahutusele ja kütusele vähenesid, meditsiiniteenustele ja lennupiletitele aga suurenesid

Samal ajal näitavad lennupiletite ostmist puudutavad andmed, et ostude arv augustis küll vähenes veidi, ent kasvas jälle septembris, mis näitab, et on hakatud plaanima sügis- ja talvereise.

«Maksekaarditehingute andmed peegeldavad üsna hästi inimeste ostuharjumuste muutumist – vähendatakse neid kulutusi, mida saab vähendada. Nii on positiivne, et kulutused meditsiiniteenustele ei ole vähenenud. See viitab sellele, et kliendid ei lükka ravi edasi, vaid otsivad võimalust kokku hoida mujalt, näiteks auto kasutamise ja väljas söömise pealt. Ainus erand on lennupiletite ostmine, mis viitab talvereiside planeerimisele. Puhkust täiesti ära jätta ei maksa ning autorendi andmed näitavad, et osa inimestest asendab pikamaareisid lähemate sihtpunktidega. Kui on aga plaanis kaugemale reisida, siis soovitame olla ettevaatlik ja uurida hoolega internetist leitud või e-kirjaga saadud pakkumisi, mis tunduvad liiga head ja soodsad, ning mitte unustada reisikindlustust, mis kaitseb nii lühikestel kui ka pikkadel reisidel,» rõhutas Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.