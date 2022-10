KAUA ÕHUS PÜSIVAd ⟩ Hädas Venemaa hakkab lääne lennukitel kahtlasi varuosi kasutama

Ka lennukite tehnoülevaatust hakatakse läbi viima mitte USA ja Euroopa Liidu nõuete järgi nagu seni, vaid teiste riikide eeskirjade kohaselt. Venemaa transpordiministeeriumi ettevalmistatud seaduseelnõu dokumentides märgitakse, et need teised riigi on «samuti maailma lennunduse juhtivad tegijad».

Ministeerium tunnistab, et lennufirmad ning tehnilise teenindusega tegelevad ettevõtted on Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu originaalvaruosade kättesaamisega hädas. Ukraina ründamise tõttu lääneriikide poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonid ei luba idanaabrile tarnida ei lennukeid ega nende varuosasid. Vajalike koosteosade tootmise käivitamine nõuab aega, aga lennata on tarvis kohe, sestap loodetaksegi need osad saada teistelt riikidelt. Kuigi seda otse välja ei öelda, käib jutt tõenäoliselt Hiinast.