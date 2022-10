Riik avab uuel aastal taotlusvooru üürielamute rajamiseks

Taotlusvooru tulemusel lisandub Eestis umbes 100 uut kodu ning üüripindu hakatakse pakkuma arvatavalt 200 inimesele. See tähendab, et rajatakse või renoveeritakse umbes viis maja, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

«Kaasaegsete eluruumide ehitamine maapiirkondadesse aitab hoida inimesi ning töökohti ka väikeasulates. Näeme, et nõudlus üüripindade järele on olemas, kuid sobivat elamispinda on üha keerulisem leida nii spetsialistidel, kes tulevad väikelinna tööle kui ka vähekindlustatud inimestel, kellele turuhinna järgi üüri tasumine üle jõu käib. Eelmistel aastatel kerkinud majad on end juba tõestanud – omavalitsused kinnitavad, et nende poolt elukoha pakkumine motiveerib inimesi tööle tulema nii kohalikku kooli või tervisekeskusesse kui ka kohalikesse ettevõtetesse, ning lubab tuge pakkuda ka abivajajatele,» rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.