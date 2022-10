Kulu või kokkuhoid ⟩ Millal muutub elektriauto tasuvaks?

Eelmisel nädalal elektromobiilsuse konverentsil «Elektra Pro 2022» esinenud Eesti Energia transporditeenuse juhi Mango Orase sõnul osutub elektriauto ettevõtte jaoks tasuvaks siis, kui aastane läbisõit on 22 000 kilomeetrit. Kui sisepõlemismootoriga auto kilomeetri hinnast moodustab sõiduki omahind 50 protsenti, kütusekulu 43 protsenti ja hooldus ning kindlustus 7 protsenti, siis elektriautol on ostuhinna osakaal 70 protsenti ning elektrikulu 25 protsenti.

«Elektriauto eeliseks on see, et ta hoiab hinda paremini. Realiseerimisel on elektrisõiduki jääkväärtus sisepõlemismootoriga sõidukist 10-15 protsenti kõrgem,» tõdes Oras.