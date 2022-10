Soome alustas euroametnike vastu metsasõda: Brüssel ei tule ütlema, mida me tohime

Pühapäevases raadiosaates ütles Soome peaminister Sanna Marin, et pole mingi saladus, et valitsuse liikmetel on antud küsimuses erinevad prioriteedid. «Lõpuks peame hindama seda, mis oleks Soome rahvuslikest huvidest lähtuvalt parim ja selle järgi vaatama, kas [regulatsiooni] toetada või mitte,» ütles Marin. Ta rõhutas, et taasmetsastada saab, aga seda peab tegema paikades, kus see on mõistlik.