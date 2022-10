Alexela tõi esimese LNG-laeva Soome Hamina terminali

«See Eesti ajaloo suurim otseinvesteering Soomes nimega Hamina LNG terminal on nüüd esimese LNG kommertsaluse saabumisega ametlikult käivitunud,» ütles AS Alexela nõukogu esimees ja Hamina LNG juhatuse liige Marti Hääl. Ta tõdes, et ei jagu sõnu väljendamaks kui oluline on see 2015. aastal alguse saanud projekt verstapostina ühe eestimaise energiaettevõtte tööelus. Pikal teel on leitud partnerid ja ehitatud valmis terminal, mis suudab tänasest teenindada eestlasi kui soomlasi ja annab panuse nii Eesti kui Soome energiajulgeolekusse ning varustuskindlusse.