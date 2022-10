Luminor: võltsarvete saatmine firmadele on tõusuteel

Eestis on kasvavas trendis võltsitud arvete saatmine viisil, kus matkitakse ettevõtte olemasolevat või uut äripartnerit. «Vastavalt olukorrale võetakse üle eelmine kirjavahetus ning antakse arve tasumiseks uus kontonumber või väljastatakse arveid väljamõeldud töö, osutatud teenuse või algatatud äritehingu eest,» ütles Kiik.

Luminori pettuste tõkestamise spetsialisti sõnul on kurjategijad leidlikud ning mõtlevad välja olukordi, mis on väga sarnased päriselule. Seetõttu teevad ka ettevõtete kõige kogenumad finants- ja tegevjuhid aeg-ajalt suure hinnasildiga vigu. Juhtumid on näidanud, et mida väiksem on ettevõte, seda vähem pööratakse seal tähelepanu küberturvalisusele ning seda tõenäolisemaks saagiks ollakse kurjategijatele.

«Tegev- ja finantsjuhi pettuse puhul võtab valejuht ühendust töötajaga, kellel on juurdepääs ettevõtte kontodele ning palub tal kanda kiiresti raha kontole, millele tavaliselt ülekandeid ei tehta. E-kiri saadetakse originaaliga sarnaselt domeenilt nii, et see oleks töötajale pealtnäha tuttav. Allkiri jäetakse tavaliselt lisamata või see on väga sarnane originaaliga,» kirjeldas Kiik tüüpilist juhina esinemise olukorda.