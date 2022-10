Annely Akkermann: peab karmistama järelevalvet hoiu-laenuühistute üle

Rahandusminister Annely Akkermanni (RE) sõnul tuleb tugevdada järelevalvet, et hoiu-laenuühistutesse paigutatud hoiuseid oleks tulevikus paremini kaitstud. Probleem on suur ja seeläbi on paljud inimesed kaotanud oma säästud. Rahandusministeeriumis on koostamisel seadusemuudatus, et teha hoiu-laenuühistute tegevus läbipaistvamaks.