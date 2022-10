IMF: maailmamajanduse kohale ilmuvad tormipilved

«Euroopa riigid peavad arvestama, et energiahinnad jäävad kõrgeks ning eriti keeruline on järgmise aasta talv, kui gaasivarusid on tõenäoliselt vähem. Seetõttu on tähtis keskenduda eeskätt energiatarbimise vähendamisele ja hoiduda kulukatest toetusmeetmetest. Mittesihipärased toetusmeetmed, nagu gaasi- ja elektrihindadele lagede kehtestamine, on väga kallid ega motiveeri kokkuhoidlikumalt tarbima. Ka ajaloolise kogemuse põhjal võib öelda, et taolised fiskaaltoetused kokkuvõttes eesmärki ei täida. Arvestades ees ootavaid keerulisi aegu oleks valitsustel tark eelarves taas ka puhvreid koguda, et võimaliku uue kriisi korral oleks uuesti võimalik majapidamisi ja ettevõtteid toetada,» kirjutas Vaikla.