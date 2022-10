Eesti Gaas kärbib kodukliendi paindliku paketi hinda enam kui kolmandiku võrra

Oma kodulehel kirjeldab Eesti Gaas, et painlik pakett on oma olemuselt kindla ja börsihinna vahepealne, kus hind ei tee kaasa iga börsi kõikumist, vaid muutub harvemini pakkudes seeläbi suuremat stabiilsust. Müüjal on õigus hinda ühepoolselt muuta 30-päevase etteteatamisega.

Euroopas on LNG ülepakkumine toonud järsult alla maagaasi börsihinna, mis kukkus sel nädalal esmakordselt pärast seda, kui Venemaa hakkas suvel oma tarneid kärpima, alla 100 euro megavatt-tunni eest. Võrreldes augustis saavutatud tippudega on hind langenud juba enam kui kolm korda.

Eesti Gaasi juhatuse esimehe Margus Kaasik rääkis eile, et LNG pakkumine Euroopasse on kõrgel tasemel, samas kui gaasi tarbimine on vähenenud. «Gaasimahutid täis saanud ja ülejääki pole kuhugi panna. Üks väheseid võimalusi gaasiturul nõudluse suurendamiseks ja tasakaalu saavutamiseks on gaasi kasutamine elektri tootmiseks ja selletõttu on gaasi hind langenud juba nii madalale, et saab konkureerida söeelektrijaamadega,» lausus ta.