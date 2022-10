Koroona lükkas hoo sisse kodumaisele toidulisandi ärile

Kui Mario Pruul ja Vahur Vollmann 2014 toidulisandite tootmist alustasid, olid nad vaid kahekesi, kuid nüüd on inimesi ettevõttes juba üle 30 ja müügikäive eelmisel aastal ligi neli miljonit eurot ning kasum ligi 700 000 eurot. Ettevõte annab tööd 35 inimesele, kes saavad kuus keskmiselt 1600-1700 eurot puhtalt kätte. Ja see pole ainuke pluss, mida see ettevõte töötajatele pakub: tootmises töötavad inimesed vaid neli päeva nädalas.