Sajad miljonid rikkurite taskusse: üks firma skeemitas terve Euroopa diislihinna lakke

Tagesschau kirjeldab olukorra lahti: nimelt avastati Saksamaal, et diisli hind on kahtlaselt kõrge. Kui järele pärima hakati, suudeti leida anonüümsed allikad, kes viitasid, et tanklahindades orienteerutakse Plattsi hinnaindeksite järele. See ei puuduta sugugi mitte ainult Saksamaad – Plattsi indeks on sisuliselt see üks ja ainus, mille vastu kõik turuosalised oma tooteid hinnastavad, kinnitas ka Eesti Õliühingu juht Mart Raamat. Midagi muud lihtsalt ei ole: vaatad indeksit ja teed nii, nagu see näitab.