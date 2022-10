Tallinn tahab toetustega turismi elavdada

Toetusmeetme loomise eesmärk on suurendada Tallinna ülemaailmset tuntust eri valdkondade kompetentsikeskusena ja innustada korraldama Tallinnas rahvusvahelisi konverentse. Tallinnas madalhooajal toimuvate rahvusvaheliste konverentside toetamine aitaks vähendada ka turismi hooajalisust, teatas linnavalitsus. Üldjuhul loetakse turismi madalhooajaks ajaperioodi novembrist aprillini.

Abilinnapea Joosep Vimma sõnul on konkurents konverentsiturismi sihtkohtade vahel tugev ning selline lisastiimul võib aidata kaalukausil just Tallinna kasuks langeda. «Konverentsituriste ihkavad kõik linnad juba kasvõi ainult seepärast, et üks välisdelegaat jätab linna palju rohkem raha kui puhketurist. Tallinnasse jõudev välisdelegaat toob siia külastuse jooksul ligi 900 eurot,» selgitas Vimm.