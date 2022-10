Mercedes-Benz hülgab Venemaa turu

Mercedes-Benz-RUSi peadirektor Natalja Koroleva ütles, et firma Vene osakondade prioriteet tehingus Avtodomiga on täita Vene klientide ees võetud kohustused ja säilitada töökohad.

Paljud Lääne ettevõtted on pärast Vene vägede Ukrainasse tungimist eetilistel või logistilistel kaalutlustel Venemaalt lahkunud. Eriti rängalt on see mõjutanud tehnoloogia- ja autotootmissektorit.