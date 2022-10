Venemaa telefonibränd tegi end Eesti firmaks

Praegu on Inoi turuosa Venemaal nuputelefonide vallas 5,9% ning nutitelefonidel alla 1%. Kommersandi allikate sõnutsi tahab bränd Venemaalt lahkuda, et säilitada lääneriikide koostööpartnerid ning koosteosade tarned.

SRÜ riikidel IT-seadmete pakkuja VVP Groupi endisele kaasasutajale Sergei Fominile kuuluva Inoi Venemaalt lahkumist kinnitasid Kommersandile erinevad allikad. Ettevõtte esindaja lausus Kommersandile, et ei anna Venemaal mingeid kommentaare, sest on Eesti firma. Kommersandi ettevõttele lähedalseisev allikas kinnitas, et ettevõte lahkus Venemaalt umbes kuu aja eest.

Venemaa lipp kadus ettevõtte kodulehelt 31.märtsi ning 5. septembri vahel. Inoi telefonid on jätkuvalt müügil erinevates Venemaa kauplustes, kuid need firmad keeldusid kommentaaridest.

Kommersant kirjutab, et VVP Group alustas Venemaal tegevust 1993.aastal. lisaks Inoi kaubamärgi telefonidele müüb ettevõte ka Samsungi, Nokia, Oppo, Infinix ja Xiaomi telefone. Valdusfirma Distributsioonikeskus kuulub Irina Sibirtsevale, 2021. aastani oli ettevõtte tegelik kasusaaja Gleb Sibirtsev. Sergei Fomin on suuromanik aastatel 2007-2012. Distributsioonikeskuse käive oli 2021.aastal 4,9 miljardit rubla ning puhaskasum 53 miljonit rubla.

Eestis on VVP Group OÜ registreeritud jaanuaris 2001 (esimesel aastal kandis ettevõte nime AS Stator Consulting ning edasi AS VVP Group. 2022. aasa juulis on aktsiaseltsist saanud OÜ. Äriregistri andmetel on ettevõtte tegelik kasusaaja Vassili Sibirtsev.

Ettevõtte Inoi eelmise aasta käive oli Kommersandi andmetel 749 miljonit rubla ning puhaskasum 3 miljonit rubla. 3. oktoobril ostis Sergei Fomin tehnikakaupluse Baion, mille kaubamärk on Venemaa allikatele andmetel registreeritud Eestis.