Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti uue juhataja palk on 5500 eurot

Tarmakul on tehnikateaduste magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist, lisaks innovatsiooni eriala mikrokraad Tartu Ülikoolist. Tal on kaheksa-aastane kogemus riigiasutustes maanteeametis ja transpordiametis, kus ta on olnud erinevatel ametikohtadel, sealhulgas juhtivatel kohtadel: liikluskorralduse osakonna juhataja, põhja regiooni strateegilise planeerimise juht, taristu arendamise ja kvaliteedinõuete osakonna juhataja ja viimati liikuvuse ja taristu kavandamise osakonna juhataja.