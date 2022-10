Elektrilevi juht: tee päikesepark endale, ei pea võrku müüma

Sel aastal teeb võrgutasu hind detsembris hüppe ülespoole, järgmine tasude tõstmine on juba jaanuaris ja pole lootustki, et asi sellega piirduks. Enne elektri hinna suurt tõusu võis aga näha, et Elektrilevi võrgutasud olid elektriarve kõige suurem osa, kallim kui elekter ise. «See võis olla siis, kui elekter oli odav,» nentis Elektrilevi juht Mihkel Härm.