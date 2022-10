Euroopa ujutati LNGga üle, gaasi hind kukub kolinal

Euroopa gaasimahutid on peaaegu pilgeni täis. Pildil Lääne-Euroopa suurim maagaasihoidla Astora Saksamaal Rehdenis. Astora kuulub Vene gaasifirma Gazprom harufirmale Gazprom Germania Group.

Kõrge börsihind on meelitanud Euroopasse nii palju veeldatud maagaasi (LNG) tankereid, et neid ei jõuta tühjaks lossida. Veebilehe MarineTraffic andmetel liigub praegu tühikäigul või on Loode-Euroopas, Vahemerel ja Pürenee poolsaare ümbruses ankrus juba ligi 60 gaasilaeva.