Vene toll: koostöö külmutamine Baltimaadega ei mõjuta meie tööd

«Arvan, et meie tegevust see väga ei mõjuta, sest Euroopa Liidu tasandi koostöö jääb sellisena alles. Võib-olla jääb töökontakte vähemaks, kuid tollioperatsioonide korraldamise seisukohalt see meie tööd kuidagi ei mõjuta,» ütles Senko ajakirjanikele teisipäeval.