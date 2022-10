Briti filmitegija süüdistab TikTokki naisi ahistavate kommentaaride näitamises

Paar oli kohtunud ööklubis ning neil oli üheöösuhe. Videos süüdistas naine meest enda vägistamistes, kuid mees ei võta seda omaks, kirjutab BBC News. Tekib emotsionaalne vaidlus, kus mõlemad pooled esitavad usutavaid argumente.

Osale vaatajaist jääb mulje, et naine manipuleerib mehega ning see tõi kaasa solvavate kommentaaride laine video kommentaariumis.

Video postitaja hakkas koos kolleegidega negatiivseid kommentaare kustutama, kuid peagi selgus, et sellest pole abi. «Meil pole piisavalt jõudu, et nende kommentaaridega tegeleda,» ütles Hartley. Tänaseks on enamik solvavaid kommentaare siiski eemaldatud.

Videot on vaadatud üle 1,2 miljoni korra. Video looja Emmeline Hartley, kes mängib videos mehega vaidlevat naist, usub, et TikToki algoritmid suunavad video juurde rohkem vihaseid kasutajaid.

TikToki kasutajale esitatakse videoid nende varasema vaatamisajaloo põhjal. Vaataja näeb sarnaseid videoid, mis on talle ja tema kontaktidele varem meeldinud või mida nad on kommenteerinud.

TikToki teatel on naistepõlgamine nende platvormil keelatud. «Meie platvorm peab seda vihkavaks ideoloogiaks ja ütleme selgelt välja, et sellel pole meie platvormil kohta,» ütles TikToki pressiesindaja. Ta lisas, et video juurest eemaldati enam kui 100 kommentaari, mis tema sõnul moodustasid jäetud kommentaaridest väikese osa.

Hartley ütles, et tal oli võimatu abi saamiseks platvormilt kellegagi otsekontakti luua. Video eesmärk oli kajastada keerulisi inimsuhteid.

Kuidas TikToki algoritm töötab

Sotsiaalmeedia spetsialist Matt Navarra ütles, et TikToki algoritm toimib soovitusteenusena, tuginedes kasutajate varasemale tegevusele portaalis. See meelitab kasutajat veetma platvormil rohkem aega, mis on omakorda kasulik reklaamijatele ja seega ka keskkonna reklaamitulule.