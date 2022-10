Wise'i tütarettevõte TINV Europe sai investeerimisühingu tegevusloa

Väljastatud tegevusloa alusel on ettevõttel õigus vastu võtta väärtpaberitega seotud korraldusi ja neid edastada, täita väärtpaberiga seotud korraldusi kliendi nimel või arvel ja kaubelda väärtpaberitega enda arvel.

Investeerimisteenuste kõrvalteenustena on ettevõttel õigus hoida ja hallata kliendi väärtpabereid ning osutada välisvaluuta vahetusega seotud teenuseid, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega, teatas finantsinspektsioon.

Praegu Ühendkuningriigis saadaval olev Wise Assets võimaldab inimestel valida, kuidas oma raha hoida koos võimalusega sellelt enam kui 50 valuutas tulu teenida. Erinevalt traditsioonilistest investeerimiskontodest saavad inimesed enamikku Wise Assetsis hoitavat raha kasutada, ehk sellega reaalajas maksta ning ülekandeid teha.

Järgmise sammuna kavatseb Wise laiendada teenust rohkematele Euroopa turgudele.

Inimesed ja ettevõtted kogu maailmas hoiavad Wise’i kontodel ligi kaheksat miljardit eurot. Andes klientidele võimaluse samaaegselt oma raha mitmes valuutas nii investeerida kui ka kasutada, loob Wise mugavama teenuse inimestele, kes haldavad oma raha mitmes valuutas.

«Meil on äärmiselt hea meel, et meie uus tegevusluba asub just siin, võimaldades meil muuta rahvusvaheline pangandus kiiremaks, odavamaks ja mugavamaks mitte ainult meie klientidele Eestis, vaid inimestele kogu Euroopas,» ütles Wise'i tootejuht Lars Trunin.