Apple tõstis muusika ja telesaadete edastamise hindu

Apple (AAPL) ütles CNN Businessile tehtud avalduses, et Apple (AAPL) Musicu kulude muutus on tingitud litsentsikulude suurenemisest ning artistid ja laulukirjutajad saavad omakorda oma muusika voogesituse eest rohkem teenida.

Ettevõte ütles ka, et Apple TV+ tutvustati kui väga madala hinnaga teenust, kuna alustati vaid mõne saate ja filmiga. Apple on sellest ajast alates laiendanud oma pakkumist ja võitnud tänavusel Oscarite jagamisel auhinna filmi «CODA» eest.

Kuid uued hinnatõusud võivad olla viimaseks testiks selle kohta, kui palju tarbijad on nõus voogedastustoodetele kulutama ajal, mil kasvav inflatsioon on laiemalt tõstnud klientide kulusid paljude teenuste lõikes.

Augustis teatas Disney, et Disney+ lisatasu tõuseb 3 dollarilt 10,99 dollarile kuus, mis on suurim hinnatõus alates voogedastusteenuse käivitamisest peaaegu kolm aastat tagasi. Ka Hulu, mille enamusosalus kuulub Disneyle, tõstis selle kuu alguses oma tellimuste hindu.

Apple'i hinnatõus tuleneb osalt ka sellest, et makromajanduslik surve on tehnoloogiasektorit eriti tugevalt tabanud, sundides ettevõtteid otsima uusi tulu teenimise viise. Apple, mille aktsiad on sel aastal seni langenud ligi 18%, on viimastel aastatel panustanud oma tellimusteenuste tulule, et tugevdada oma kasumit ajal, mil iPhone'i müügikasv on aeglustunud.