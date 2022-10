WhatsAppi tabas üleilmne katkestus

DownDetectori andmete järgi on WhatsAppi kasutajad probleemidest teada andnud alates teisipäeva hommikust.

«Oleme teadlikud, et osa inimestel on hetkel sõnumite saatmisega probleeme ja teeme tööd, et taastada WhatsApp kõigi jaoks nii kiiresti kui võimalik,» kinnitas USA tehnoloogiahiiu Meta kõneisik AFP-le.