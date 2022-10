Siltidel on kirjas, et klienditeenindajad ei suhtle vene keeles ning pööratakse tähelepanu, et Venemaa on okupeerinud 20% Gruusia territooriumist ja Vene väed on tunginud Ukrainasse. Venemaa sõjavägi paikneb alates 2008. aastal toimunud Gruusia sõjast Abhaasias ja Lõuna-Osseetias, mis on küll juriidiselt Gruusia terriotoorum, kuid Venemaa kontrolli all.