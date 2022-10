FOTOD ⟩ Gruusia toitlustuskohad keelduvad massiliselt venekeelsest teenindamisest

Gruusias on paljudes söögikohtades ja muudes teenindusasutustes uste peal sildid, et kliente vene keeles ei teenindata ja Venemaa kodanikud pole nende juurde oodatud. Siltidel on kirjas, et klienditeenindajad ei suhtle vene keeles ning pööratakse tähelepanu sellele, et Venemaa on okupeerinud 20% Gruusia territooriumist ja Vene väed on tunginud Ukrainasse.