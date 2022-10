Tühjad saalid ⟩ Kinokülastuste arv oli viimase 16 aasta madalaim

Eelmisel aastal toodeti Eestis 25 täispikka filmi, millest 14 olid mängu- ja 11 dokumentaalfilmid. Lühifilme valmis 103, millest 46 moodustasid dokumentaal-, 45 mängu- ning 12 animafilmid. Kinoekraanidel linastus 299 filmi, mida on võrreldes 2020. aastaga 69 võrra vähem. Kinokülastuste arv langes 1,39 miljonini.

Statistikaameti analüütiku Erik Lesta sõnul oli mullune kinokülastuste arv viimase 16 aasta madalaim, samas suurusjärgus külastati kinosid aastatel 2005 ja 2006. «Kui 2019. aastal külastati kinosid ligi 3,7 miljonit korda, siis mullu oli vastav arv ligi 1,4 miljonit, mis tähendab, et pandeemia-eelse ajaga võrreldes on külastuste arv langenud 2,3 miljoni võrra ehk 2,7 korda,» ütles Lest.