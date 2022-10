Investoritele näib, et asjad on pea sama hapud kui pandeemia alguses. Kolmandas kvartalis kasvas riigi majandus aastavõrdluses 3,9 protsenti, ja kuigi Euroopa mõõdupuu järgi on tegu kena kasvuga, vallandus Hiina börsidel hoopis paanikamüük. Hongkongi börsiindeks kukkus eile üle kuue protsendi. Eelmise aasta algusest on Hang Sengi indeks kukkunud juba kaks korda.