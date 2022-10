Veskimägi sai Mölderi peale pahaseks: teie paralleelid on vägivaldsed

«Osalus ja terminali kasutamine kuidagi omavahel seotud ei ole. See on väga selgelt avatud terminal, kõigile regiooni turuosalistele,» rõhutas Veskimägi kohe istungi alguses, viidates, et taolist eelist ei luba muu hulgas ka Euroopa Liidu turureeglid.

Komisjoni esimees Tõnis Mölder end kuuldust häirida ei lasknud ning rääkis ka istungi edenedes juttu, kuidas Inkoo terminalis osaluse hankimata jätmine halvendab Eesti võimalusi terminalist gaasi saada. Seepeale katkes Veskimäel kannatus: «Minu meelest on see komisjoni esimehe poolt vägivaldne paralleel, mis puudutab osalust ja reegleid. Need on kaks täiesti erinevat asja! Ma kinnitan, et läbirääkimistel soomlastega on kõigi nende kuude jooksul olnud üheselt selge, et osalus ja terminali kasutamine ei ole seotud,» teatas Veskimägi.