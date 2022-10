Ei mingit kriisi ⟩ Sügisene koolivaheaeg on turismifirmadele töine

«Kui kevadel-suvel võttis järjest rohkem riike oma Covid-19 piirangud maha, hakkas kohe aktiivselt kasvama välisriikidesse reisimine,» kommenteeris Hallik BNSile. Ta lisas, et samasugune hüppeline kasv toimub tavaliselt ilmade jahenemisega.

«Lisaks korraldatud lennureisidele reisitakse ka individuaalselt nii Europasse kui kaugemale. Euroopas on suure poolehoiu võitnud otselennud mitmesse sihtkohta, eriti Itaalias Napolisse, ja Maltale,» märkis Hallik. Kaugematest kohtadest on rohkem märgitud Mehhikot, Taimaad, Tansaaniat ning Araabia Ühendemiraate.

Kas reisi broneerimisel on reisijatel näha majandusraskusi, ei osanud Hallik kommenteerida, nentides, et kindlasti on reisijaid, kellele hinnatõus erilist mõju ei avalda, ent leidub ka neid, kes plaanivad mitme lühema reisi asemel ühte pikemat.