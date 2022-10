Soomes tõuseb järsult küttepuude hind

Soomes on kasest küttepuude järele suur nõudlus. Alates hilissuvest on mõned küttepuidumüüjad oma hindu kahekordistanud, kirjutab Soome uudisteportaal Yle.

«Kuiva kasepuidu hind on kahekordistunud ning talvel võib hind veelgi tõusta,» ütles Soome ühe suurima küttepuidu jaemüüja Maatukku tegevjuht Pentti Karttunen. Mõned puidumüüjad sulgesid oma veebipoed suve lõpus, kuna ei suutnud nõudlusega sammu pidada. Karttuneni sõnul tuli tellimusi iga minutiga, ning kõiki ei suudetud õigeaegselt täita. Maatukku on tõstnud Soomes kuivatatud kaseküttepuidu kuupmeetri hinna 145 eurole. Kask on Soome levinumate puuliikide seas ja sellel on kõrge kütteväärtus.