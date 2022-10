Veskimägi: Eleringi osalus LNG terminalis ei annaks ligipääsueelist

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi toonitas esmaspäevasel riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et ka juhul, kui Eesti süsteemihaldur soetaks osaluse Soome firmas, mis on veeldatud maagaasi (LNG) ujuvterminali rentinud, ei annaks see Eesti ettevõtetele terminalile eelisjärjekorras ligipääsu.