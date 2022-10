Riigikogu hakkab muutma kogumispensionide seadust

«Makse määra tõstmine on vabatahtlik ja iga pensionikoguja saab ise otsustada, kas pensioniks rohkem koguda või mitte,» ütles Kokk. Ta lisas, et konkreetse isiku valik teiste pensionikogujate heaolu sisuliselt ei mõjuta, võrrelduna kehtiva olukorraga, kus makse määra tõsta polegi võimalik. Väike pikaajaline positiivne mõju võib tekkida teiste pensionikogujate jaoks tänu valitsemistasu kiiremale vähenemisele.

Kokk märkis, et eelnõus esitatud muudatustega soovitakse tõsta tuleviku pensioni ja palga suhet võrreldes sellega, milliseks see prognooside kohaselt kujuneks, kui süsteemis muudatusi ei tehtaks. «Riigi keskmise pensioni minimaalne eesmärk on, et 40-aastase staažiga mediaanpalka saava inimese pensioni suhe netomediaanpalka oleks vähemalt 50 protsenti,» lisas ta.