Karm! Veerand ettevõtjatest tahab koondama hakata

«Seejuures peab märkima, et ebakindlust on küll palju, kuigi mitte nii palju, kui viimase kriisi ajal 2008. aastal või pandeemia alguses kaks aastat tagasi,» sõnas Aas tööandjate praeguste meeleolude kohta.

Mis puudutab Eesti tööturgu, siis viitas Aas konjunktuuriinstituudi septembrikuu andmetele:

Tööstus – umbes 10% on rohkem neid, kes arvavad, et töötajaid on kolme kuu pärast vähem. 2008 ja 2020 kriisis oli see näitaja mitu korda suurem. Kõige pessimistlikumad on pooltoodete tootjad, näiteks ehitusmaterjalide ja kestvustarbekaupade tootjad. Toiduainetööstus kavatseb juurde palgata.

Ehitus – 6% on rohkem neid, kes kavatsevad järgnevatel kuudel juurde palgata. Oskustööjõudu peetakse endiselt tegevust enim takistavaks teguriks. Olemasolevad tellimused tagavad töö viieks kuuks, mis on ajalooliselt pigem hea tase.

Kaubandus – 2,2% rohkem neid, kes kavatsevad juurde palgata.

Teenused – 8% rohkem neid, kes kavatsevad juurde palgata.