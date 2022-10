Mille eest sa pitsitava hinnatõusu ajal oma tööandjat kiidad?

Ennekõike oodatakse Naaritsa ütlusel töötajatelt kiitusi, mis mõjusid oma töökohas erilise ja vajalikuna ja mis tõstsid töökoha väärtust töötaja silmis. Osadele inimestele läheb korda üks, teistele teine asi. «Võimalik, et teid inspireeris, et teie asutus aitas Ukraina põgenikke, võimalik aga, et suudeti ära hoida valus koondamislaine tööd targalt ümber korraldades,» selgitas ta.

Kiitmiste tulemusena, millele lisandub organisatsioonide ning nende töötajate põhjalik küsitlemine ning tegevuste analüüs, antakse välja Unistuste Tööandja tiitel.

Varasematel aastatel on Unistuste Tööandjaks nimetatud sellised organisatsioonid nagu Sisekaitseakadeemia, LHV Pank AS, SA Teaduskeskus AHHAA, Ericsson Eesti AS, Pipedrive OÜ, Päästeamet, Elisa Eesti AS ja eelmisel aastal AS Nortal.

Unistuste Tööandja konkurssi viib läbi Marketingi Instituut koostöös CV-Keskuse ja tunnustatud Eesti personalijuhtidega.