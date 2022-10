Eestisse tuleb uus Skandinaavia pank

«Eesti ajakirjanduses on palju juttu olnud sellest, et kohalikud tarbimislaenude intressid ületavad euroala keskmist mitmekordselt ning Eesti Panga hinnangul on selle üheks põhjuseks siinne vähene konkurents. Usun, et suudame selle olukorra parandamisele oma tegevusega kindlasti kaasa aidata,» kommenteeris Eestisse laienemist Fjord Banki tegevjuht Veiko Kandla.