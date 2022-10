Riigi stabiliseerimisreservist kadus taas mitu miljonit eurot

Seadusega on stabiliseerimisreservi haldamise eesmärgiks sätestatud varade säilivuse ja likviidsuse tagamine ja kehtestatud piirangute raames maksimaalse tulu teenimine, tänastes turutingimustes aga varade haldamise kulu minimeerimine, selgub reservi varade aruandest.

Kolmanda kvartali lõpu seisuga on reservi vahendid investeeritud põhiliselt väga madala krediidiriskiga Euroopa Liidu valitsuste võlakirjadesse, mis moodustavad 69,9 protsenti paigutustest. 27,9 protsenti on paigutatud krediidiasutuste võlakirjadesse ning kontojääki ja 2,2 protsenti ettevõtete võlakirjadesse.

Aruande järgi on euroala võlakirjade tootlused kolmandas kvartalis oluliselt tõusnud. Peamiseks põhjuseks on kõrge inflatsioon, mis on pannud keskpankasid inflatsiooni ohjeldamiseks baasintressimäärasid tõstma. Kui juulis võlakirjade hinnad tõusid majanduslanguse kartuses, siis augustis ja septembris võlakirjade hinnad langesid.