Ukraina põgenikud moodustavad 12 protsenti Eesti töötutest

Töötuna arveloleku lõpetas 101 registreeritud töötut, kellest 45 lõpetas arveloleku omal soovil ja 50 leidis töö. Kokku on töötuna arvelolek lõpetatud 7982 inimesel, neist 5991 on läinud tööle.

Rahvusvahelise kaitse saajatest, kes on ennast töötuna registreerinud, on 76,9 protsenti naised ning 23,1 protsenti mehed. Töötutest on 10,5 protsenti 16–24-aastased, 75,9 protsenti 25–54-aastased ning 13,5 protsenti üle 55-aastased.