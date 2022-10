Toidu pakendid muutuvad salaja väiksemaks ja vorsti siginevad rupskid

«Teine ja veel varjatum muudatus on odavama toorme kasutamine. Eriti lihatoodete puhul peaks inimene lugema väikest kirja ja võrdlema kui palju on vorstis liha või vähekvaliteetset kanalihamassi. See tasakaal on viimase aastaga liikunud viimase poole ja ka näiteks muidu kõrgema klassi tooteks peetud suitsuvorstides on kanalihamassi ja rupskeid juba palju sees. Paljud inimesed tahavadki lihtsalt kõige odavamat toodet. Valiku tegemiseks peab õnneks koostis pakendil kirjas olema,» ütles Lauring ja lisas, et eraldi küsimus on kribukirjas tootesildid, mida paljudel inimestel on võimatu lugeda.