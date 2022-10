JÄRELVAADATAV ⟩ Erikomisjon jätkab LNG-terminali ja Eesti gaasivaru arutelu

Istungile on kutsutud peaminister Kaja Kallas, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar, Eesti Varude Keskuse juhatuse esimees Ando Leppiman, Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi, Alexela ASi nõukogu esimees Marti Hääl ja riigikontrolör Janar Holm.

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul andis riik kevadel Eleringile selge omaniku ootuse omandada 20-protsendiline osalus Soome renditavas LNG-laevas. «Soovime saada peaministrilt selgitusi, miks see ootus pole tänaseni realiseerunud. Ometigi on Soome pool väljendanud korduvalt ja avalikult soovi, et Eesti riigifirma osaluse ostaks. Eesti osalus aitaks parandada meie gaasiga varustatust, sest võimaldaks meie ettevõtetel saada terminalile eelisjärjekorras ligipääs,» ütles ta.