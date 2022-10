Analüütik: Eesti väikepankade kiire laenukasv toob hapu laenu riski

Finantsinspektsiooni ülesanne ongi aga hoida pangandussektor ja finantssüsteem laiemalt stabiilse ja usaldusväärsena ning kaitsta seeläbi ka pangas hoiustatud raha. «Peamisteks finantsinspektsiooni tööriistadeks on siin kapitalipuhvrite nõudmine ja pankade kohustamine näiteks sise-eeskirju muutma. Selle viidatud ülesande täitmise kriitilisteks sisulisteks eeldusteks on aga hea krediidikvaliteet ja ka sellega seotud tugev kapitalibaas,» tõi Vaarmets välja.

Ta selgitas, et kui pank annab laenu kliendile, kes ei suuda seda tagasi maksta, tekitab see kahjumit ja sööb panga kapitali. Kui selliseid laene on liiga palju, ei pruugi panga enda olemasolevast kapitalist tegevuse jätkamiseks enam piisata. «Meenutagem siinkohal madala kvaliteediga laene andnud ja 2007–2009 finantskriisis hätta sattunud või pankrotti läinud panku näiteks USA-s, Iirimaal, Kreekas ja mujal. Eesti pangad olid ka siis õnneks piisavalt tugevad ja tulid kriisist edukalt läbi. Seega survestab väga kiire laenukasv panga kapitalipositsiooni nii otseselt kui ka kaudsemalt krediidiriski realiseerumise kaudu,» võttis ta kokku.