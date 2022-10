Kindlustusseltsid: pooltel eestlastel pole lihtsalt raha

Andres Piirsalu ütles, et elanikkonnast 31 protsenti ei säästa raha ja kolmandikul on sääste kuni kolme kuu töötasu ulatuses, selgus kindlustusseltside liidu ja Turu-uuringute AS-i koostöös valminud uuringust. Viiendikul on sääste nelja kuni 12 kuu töötasu ulatuses ja aastapalgast enam on säästnud vaid seitse protsenti inimesi.