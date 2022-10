Mis sanktsioonid? Euroopa riigid lasevad Venemaal teha luksusraha-ülekandeid

Superjaht Crescent Hispaania sadamas, Reutersi hinnangul kuulub see Rosnefti endisele juhile Eduard Khuidanatovile, viimase kohta on Forbes kirjutanud, et ta hoiab enda nimel ka Venemaa presidendile Vladimir Putinile kuuluvaid luksusjahte

Foto: ALBERT GEA/Scanpix