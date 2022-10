Hoiustajaid kaitsma pidav seadus pisteti salaja sahtlisse tagasi

Kuid siis asi soikus.

Miks?

Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja Thomas Auväärt ütles, et paar aastat tagasi valminud seaduseelnõu kohta sai ministeerium ohtralt tagasisidet ja paljuski oli see üsna vastukäiv. Optimaalsema lahenduse väljatöötamine on võtnud oma aja. «Oluline on aru saada, et n-ö jõuga kõigi ühistute Finantsinspektsiooni järelevalve alla surumine ei pruugi olla mõistlik, seega otsime ja analüüsime pigem võimalikke alternatiive sellele,» ütles Auväärt.

Väga üldistades on seni meedias kõlanud seisukohtade järgi vastasseis selles, et finantsinspektsioon tahaks, et HLÜ-d muutuksid krediidiasutusteks ja nad saaksid neid selle seaduse järgi valvata. Kuna sellega seostuvad ka kõrgemad rahalised nõudmised HLÜ-dele, millest paljud vanemad ettevõtmised on pigem väikesed kogukonnaprojektid, siis suretataks need välja. Finantsinspektsioon ei taha HLÜ-sid aga HLÜ-de reeglite järgi valvata. Teisisõnu: otsitakse valvajat ja vesteldakse tasakesi selle üle, mis need reeglid üldse olema peaks.

«Oleme kohtunud varasemalt ka mitmeid kordi ühistutega ning ka Finantsinspektsiooni ja Eesti Pangaga, et leida sobivaim lahendus. Eelkõige lähtudes sellest, et tagatud oleks küll hoiustajate kaitse, kuid niimoodi, et ei suretaks kogu ühistulist tegevust välja. Lähiajal plaanime veel täiendavaid kohtumisi asjaosalistega,» lisas Auväärt.