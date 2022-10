Ei saa aru, mis raha see siin on! Audiitor rebis tuntud Eesti hoiu-laenuühistu aruande ribadeks

Intus Hoiu-Laenuühistu on majandusaasta aruande järgi üks Eesti suuremaid: varade maht 3,9 miljonit eurot, mullu teeniti üle 200 000 euro intressitulu, teenustasudelt saadi veel rohkem, enam kui 233 000 eurot. Firma puhaskasum oli küll tagasihoidlik, 711 eurot, kuid muud näitajad olid 2020. aastaga võrreldes kasvul. Äriregistris on ühistu kohta üleval aga märge, et HLÜl on enam kui 55 000-eurone maksuvõlg.