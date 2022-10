Energiahindade tõus läheb rahvustoitude kallale

Mitmetes riikides on hinnatõus viinud valikuteni: kas kergitada toidu hinda inflatsiooni võrra või võtta klassikalised toidud üldse menüüst välja.

Austria tuntuim roog on Viini šnitsel. Nüüd teatas Steiermargi pererestoran Riegler ORFi andmetel, et nad lõpetavad paneeritud roa pakkumise ära ja nad pole oma plaanidega üksi.

Restorani omanik selgitas ORFile, et neil oli valida: kas paneeritud roogade pakkumine lõpetada või hinda tõsta. Sellepärast tehti otsus, et paneerimisega on nüüd lõpp, sest toiduõli oli aastaga kolm korda kallimaks läinud. See võimaldas restoranipidajal lõunapakkumise hinna sama hoida - 9 eurot ja 10 senti.

Paljud Austria restoranid kardavad detsembri lõppu: siis lõppevad seni kehtinud elektrilepingud ja tulevad uued, tunduvalt kallimad tariifid. «Kes kalkuleeri, peab turult lahkuma,» nentis Steiermarki majanduskoja esindaja Klaus Friedl.

Sarnane pilt vaatab vastu Prantsusmaal, kus pikast saiast baguette'st on saanud poliitiline kõneaine. Kui varem maksis pikk sai ühe euro, siis nüüd on hinnale omajagu otsa tulnud, kirjutab Deutsche Welle. Pariisi pagar Jean-Yves Bouiller ütles, hinnad ei ole mitte kasvanud vaid plahvatanud: aastaga on jahu kallinenud 30%, suhkur-sool 80%, või 100%. Kui aasta lõpus tema elektrileping lõppeb, siis peab ta praeguste arvutuste kohaselt maksma kuus 3500 euro asemel 10 000-euroseid elektriarveid. Praegu tõstis ta pika saia hinna 1 eurolt 1,05 peale - kõigest 5 senti, aga ütles, et kui riik midagi ei tee, siis maksab sai varsti 1,5 eurot ja enamgi.