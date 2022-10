Karm hetk laenumaksjatele: euribor kerkis 13 aasta kõrgeimale tasemele

Kuue kuu euribor, mis oli pikki aastaid miinuses, hakkas kallinema suve lõpus, kui sai selgeks, et Euroopa Keskpank plaanib hakata baasintressimäärasid kergitama.

Käesoleva nädala lõpuks jõudis kuue kuu euribor 2,107% peale. Kodulaenuvõtjad peavad arvestama, et üldiselt pank uut euribori määra kohe laenule peale ei pane, tavaliselt pannakse uus euribor paika mitme kuu, harilikult kuue kuu järel. Siis tuleb aga hakata kõrgemat intressi tasuma. Kellel varem oli kodulaenuintress näiteks 1,9% pangaintressi+ kuue kuu euribor 0% ehk kokku 1,9%. Täna kehtiva euribori järgi tuleks 1,9%-le otsa veel 2,107% ehk kokku 4,007%.

Selle numbriga ei pruugi asjad veel lõppeda, sest Euroopa Keskpank arutab järgmisel nädalal juba uut baasintressitõusu. Kuna euribor ja baasintress liiguvad selles mõttes üht jalga, et kui kerkib üks, kerkib ka teine, siis mõjutab neljapäevane keskpankurite otsus taas kõiki laenuvõtjaid. Sedapuhku arvatakse, et keskpank kergitab baasintressi tervelt 0,75 baaspunkti võrra, mis on pangandusmaailmas väga järsk intressitõus. Septembrikuus tõstis keskpank baasintressi samuti 0,75 baaspunkti võrra.