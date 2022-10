Circle K hakkab kanepit müüma

Kuna Floridas tohib kanepit osta meditsiinilise ettekirjutusega inimene, siis on tanklaketil plaanis tekitada kanepiosakonnale bensiinijaamas eraldi sissepääs ning ostma pääsevad need, kellel arsti luba olemas on. Selliseid inimesi on Florida osariigis Bloombergi andmetel umbes 700 000.