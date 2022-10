Ungari keeldub nõustumast ELi gaasihinna ülempiiriga

Euroopa Liidu juhid arutavad imporditud gaasi, sealhulgas Vene gaasi hinna ülempiiri kehtestamise ideed, kusjuures vähemalt 15 riiki 27 liikmesriigist soovivad sellist hinnapiirangut, et ohjeldada energiahindu ja rekordilist tarbijainflatsiooni.

Kuid mitmed ELi riigid, sealhulgas Saksamaa, on skeptilised, kuna nad kardavad, et hinnapiirang moonutab turusignaale ja toob kaasa suurema tarbimise. Samuti võib see ohustada varustuskindlust, sest müüjad ei pruugi nõustuda tarnima gaasi ELi kehtestatud hinnaga.

«See lihtsalt ei toimi. Tulemuseks on see, et meil on Euroopas vähem gaasi kõrgema hinnaga, mis on vastuolus algse eesmärgiga,» ütles Ungari peaministri poliitikadirektor Balazs Orban Reutersile antud intervjuus.

«Ungari jaoks ei ole see vastuvõetav, sest venelased on juba väga selgelt öelnud, et kui see juhtub, ei saada nad enam gaasi Ungarisse, mis energiajulgeoleku seisukohast oleks meie jaoks vastuvõetamatu,» lisas ta.

«Nii et kui Euroopa Liit teeb otsuse, et nad tahavad kehtestada hinnapiiri, siis peaks Ungari jaoks olema eriline mudel või erand, nagu toimus nafta puhul,» ütles Orban.

Ungari, mis asub sisemaal ja sõltub suurel määral Venemaa toornafta tarnetest torujuhtme kaudu, sai juunis erandi, kui ülejäänud EL nõustus lõpetama Venemaa nafta ostmise alates detsembrist.

Ungari võitleb juba praegu majanduslike vastutuultega, sest Ungari forint on kukkunud kõigi aegade madalaimale tasemele euro suhtes, kuna Ungari keskpank otsustas septembris mitte jätkata intressimäärade tõstmist, kuigi inflatsioon on jõudnud 20%-ni.

Ungari valuuta on surve all ka seetõttu, et eelmisel kuul soovitas Euroopa Komisjon peatada 7,5 miljardi euro väärtuses rahalisi vahendeid, kuna Ungari ei ole nende arvates suutnud võidelda korruptsiooni vastu ja järgida õigusriigi põhimõtteid.

Orban ütles, et ta on optimistlik, et Budapest lahendab küsimuse komisjoniga novembri keskpaigaks.