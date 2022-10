Madis Kallas: Ida-Viru peaks saama keskkonnasaaste eest enam hüvitist

«Suures pildis näen, et mõistlik on ka teistes Eesti piirkondades sellised regionaalarengut puudutavad teemad üle vaadata. Näiteks tuleks kaaluda, kuidas loodukaitsepiirangute kehtestamistest tulenevaid olulisi piiranguid maapiirkondades kohalikule kogukonnale hüvitada,» märkis ta.

Kultuuriminister Piret Hartman lisas, et Ida-Virumaa parem elukeskkond tagab pikemas perspektiivis ka maakonna tugevama sidumise ülejäänud Eestiga. «Riigi julgeolek ning kohalike inimeste heaolu ja meelsus algab elukeskkonnast. Täiendavad investeeringud aitavad luua paremaid elutingimusi. Senisest suurema ressursi suunamine maakonda aitab leevendada ebaõiglast olukorda, kus Ida-Virumaa on aastaid andnud riigile rohkem kui sellelt tagasi saanud,» rõhutas Hartman.

Madis Kallas ütles omavalitsustele, et laekuvaid keskkonnatasusid võiks kasutada investeeringuteks. «Näiteks avalikus kasutuses oleva taristu heaks, et kogukond tunnetaks talumisprobleemiga kaasnevat hüve,» selgitas minister.

Keskkonnaminister soovib teha ettepaneku kehtiva keskkonnatasude süsteemi muutmiseks nii, et Ida-Virumaale jõuaks edaspidi rohkem raha tagasi. Üks võimalus selleks oleks tõsta põlevkivijäätmete ladestamise tasumäära kohalikule omavalitsusele laekuvat osa. Samuti võib kasvada põlevkivi kaevandamisõiguse tasu laekumine, kui tasumäär on – sõltuvalt õli hinnast – vajalikult kõrge. Lisanduvat tasu saaks jaotada Ida-Virumaal hajutatult laiali nii, et see ei sõltuks kaevandamise või ladestamise asukohast.