Euroopa tööstused võitlevad energiakriisis ellujäämise eest

Kasvavad gaasi- ja elektrikulud suurendavad tegevuskulusid kõigis tööstusharudes, alates terase- ja autotootmisest kuni tekstiili- ja rõivatööstuseni. Seda on teravalt tunda ka meil.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Paltsi hinnangul on olukord väga tõsine ning selgelt on kõige suurema löögi all ettevõtted, kus energia moodustab suurema osa kuludest ja neid ei ole võimalik täies ulatuses klientidele üle kanda.